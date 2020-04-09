Годин намерен покинуть "Интер"

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Годин намерен покинуть "Интер"

Защитник миланского "Интера" Диего Годин собирается сменить команду по окончании текущего сезона.

Сообщается, что уругваец не смог приспособиться к тактической системе главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте.

Интерес к опытному центрбеку проявляют клубы АПЛ, в частности, "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

34-летний Годин после перехода в "Интер" прошлым летом сыграл 25 матчей и сделал один ассист. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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