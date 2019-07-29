Годин назвал причину перехода в "Интер"

Защитник "Интера" Диего Годин рассказал, почему решил перейти в миланский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"У меня были предложения от "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". Когда я был в "Атлетико", не думал об уходе.

Не один клуб не смог меня убедить, только "Интер". У них большие амбиции. Мне хотелось помочь "Интеру", - сказал Годин.

Контракт 33-летнего уругвайца с "Интером" рассчитан до 2022 года.

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