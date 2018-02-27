Годин назвал самого сильного соперника, против которого он играл

Теги диего годинлионель месси

Годин назвал самого сильного соперника, против которого он игралЗащитник мадридского "Атлетико" Диего Годин назвал самого сильного соперника, против которого он играл в своей карьере.

"Лионель Месси - лучший игрок, против которого я когда-либо играл... Он делает на поле то, что хочет, и когда захочет", - приводит слова 32-летнего бека "матрасников" ActuFoot.

В нынешнем сезоне Месси забил 30 мячей и сделал 16 результативных передач в 39 матчах за свой клуб.

Напомним, Годин высказался о переезде Карраско в Китай. | soccernews.ru

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