Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин назвал самого сильного соперника, против которого он играл в своей карьере.

"Лионель Месси - лучший игрок, против которого я когда-либо играл... Он делает на поле то, что хочет, и когда захочет", - приводит слова 32-летнего бека "матрасников" ActuFoot.

В нынешнем сезоне Месси забил 30 мячей и сделал 16 результативных передач в 39 матчах за свой клуб.

Напомним, Годин высказался о переезде Карраско в Китай. | soccernews.ru