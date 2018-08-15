Годин опроверг информацию о продлении контракта с "Атлетико"

Новоиспечённый капитан "Атлетико" Диего Годин опроверг информацию о продлении контракта со своим клубом.

"Я не продлевал контракт. У меня были предложения от других клубов, но я решил остаться по личным причинам. Сейчас я думаю только о финале. Но всё же я не продлевал свой контракт. Я видел, что были новости по этому поводу, но я не знаю, откуда они появились" - цитирует уругвайца Sky Sports.

Напомним, что действующий контракт Година с "Атлетико" истекает в 2019 году. Ранее сообщалось, что стороны продлили соглашение до 2021 года. | http://soccernews.ru