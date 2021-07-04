Годин отказался переходить в РПЛ

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Годин отказался переходить в РПЛФото: инстаграм Година/Автор неизвестен

Как сообщает Tutto Cagliari, уругвайский защитник "Кальяри" Диего Годин ответил отказом на предложение московского ЦСКА.

По информации источника, армейцы предлагали игроку сборной Уругвая соглашение на два сезона с окладом в размере 4-х миллионов евро за сезон.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в начале июня московское "Динамо" интересовалось Годином. Москвичи были готовы платить игроку сборной Уругвая около 4 миллионов евро по трехлетнему контракту.

Нынешний контракт Година с "Кальяри" истекает летом 2023 года.

В прошедшем сезоне Годин сыграл 28 матчей за "Кальяри", в которых забил один гол.

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