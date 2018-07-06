Годин поддержал совершившего грубую ошибку Муслеру

Защитник сборной Уругвая Диего Годин поддержал вратаря своей команды Фернандо Муслеру, совершившего грубую ошибку в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Франции.

"Конечно, никто из нас не винит Муслеру. У всех порой бывают ошибки, и я уверен, что он, как сильная личность, с этим справится" - сказал Годин.

Напомним, что Муслера отбил мяч после удара Антуана Гризманна в собственные ворота - в итоге сборная Уругвая проиграла Франции со счётом 0:2 и вылетела с мундиаля.

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