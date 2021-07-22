Годин подтвердил интерес из России
Фото: инстаграм Година
Защитник "Кальяри" Диего Годин высказался о своем будущем.
"У меня еще год по контракту, а вдобавок есть опция продления на сезон. Президент клуба говорил, что возникли определенные финансовые проблемы, поэтому футболисты, за которых предложат достойные деньги, могут быть проданы.
Клуб получил предложение из России две или три недели назад, также было и предложение из Турции. Однако лично мне никто по поводу деталей контракта не звонил. Все мои мысли о "Кальяри", вот что важно", - приводит слова Година Football Italia.
Напомним, что ранее интерес к Годину приписывали "Динамо" и ЦСКА.
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