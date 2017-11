Годин получил ногой в лицо от футболиста "Карабаха"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" играет с "Карабахом".

В середине второй половины поединка полузащитник азербайджанского клуба Педро Энрике попал ногой в лицо защитнику "матрасников" Диего Годину.

#QarabağFK down to 10 men now vs #Atleti. Pedro Henrique sent off for a very dangerous high foot into Godin's chin. #AtletiQarabag #UCL pic.twitter.com/WuSbYZ8KmV