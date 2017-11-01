Годин получил ногой в лицо от футболиста "Карабаха"

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Годин получил ногой в лицо от футболиста "Карабаха"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" играет с "Карабахом".

В середине второй половины поединка полузащитник азербайджанского клуба Педро Энрике попал ногой в лицо защитнику "матрасников" Диего Годину.

Видео: Годину серьезно досталось.

 

За это Энрике получил красную карточку, а Годин после оказания помощи, сумел продолжить матч.

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