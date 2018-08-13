Годин продлил контракт с "Атлетико"

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Годин продлил контракт с "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Диего Годин подписал новый контракт с клубом, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, теперь соглашение между 32-летним уругвайцем и "матрасниками" рассчитано до 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года, сыграл 350 матчей и забил 23 гола. 

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