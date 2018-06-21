Годин: "Сборная России - непростой соперник, знаем, на что они способны"

Защитник сборной Уругвая Диего Годин поделился ожиданиями от матча против национальной команды России в рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Я рад, что мы вышли в плей-офф Чемпионата Мира-2018. Теперь же нужно подготовиться к матчу с Россией - это будет решающая игра... Сборная России - непростой соперник. Мы знаем, на что они способны. Они отлично контролируют мяч. Главное - все сделать правильно и не набрать желтых карточек", - цитирует 32-летнего бека FourFourTwo.

Напомним, Годин прокомментировал победу Уругвая над Саудовской Аравией. | soccernews.ru