Годин сделал выбор между "Атлетико" и "Ювентусом"

Теги диего годинювентусатлетико мадрид

Годин сделал выбор между "Атлетико" и "Ювентусом"Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин сделал выбор между своим клубом и туринским "Ювентусом", который проявляет заинтересованность в его подписании.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 32-летний бек решил принять предложение "матрасников" о продлении контракта и продолжить выступления на "Ванда Метрополитано".

В прошлом сезоне Годин забил 1 гол в 45 матчах за "Атлетико". Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета следующего года.

Напомним, Роналду хочет видеть Година игроком "Ювентуса". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов