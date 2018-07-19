Годин сделал выбор между "Атлетико" и "Ювентусом"

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин сделал выбор между своим клубом и туринским "Ювентусом", который проявляет заинтересованность в его подписании.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 32-летний бек решил принять предложение "матрасников" о продлении контракта и продолжить выступления на "Ванда Метрополитано".

В прошлом сезоне Годин забил 1 гол в 45 матчах за "Атлетико". Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета следующего года.

Напомним, Роналду хочет видеть Година игроком "Ювентуса". | soccernews.ru