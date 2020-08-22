Годин - шестой игрок, забивавший в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Центральный защитник миланского "Интера" Диего Годин поразил ворота "Севильи" в финальной игре Лиги Европы.

В сезоне 2013/14 уругваец также забивал в решающем матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Таким образом, Годин стал шестым игроком в истории с голами в финалах двух еврокубковых турниров.

Ранее подобное удавалось только Дмитрию Аленичеву, Стивену Джеррарду, Эрнану Креспо, Аллану Симонсену и Педро.

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