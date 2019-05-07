Годин со слезами на глазах объявил об уходе из "Атлетико"
Уругвайский защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин заявил, что он покинет клуб по окончании сезона.
"Я ухожу из "Атлетико". Это мои последние дни в команде. Я благодарю всех. Это была моя семья", – сказал Годин, после чего расплакался.
"В прошлом году я отказал "Манчестер Юнайтед", так как решил остаться в "Атлетико". Но теперь пришло время двигаться дальше", – добавил уругваец.
Godín se va de Atlético Madrid.pic.twitter.com/GeZcA8y2CN— Guille Fernandez (@GuilleZNK) 7 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что 33-летний Годин перейдет в "Интер", который согласился платить ему зарплату в размере 6,75 миллионов евро в год.
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