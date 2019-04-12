Годин согласовал контракт с "Интером"

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Годин согласовал контракт с "Интером"

Защитник "Атлетико" Диего Годин продолжит карьеру в "Интере".

По сведениям ESPN, 33-летний уругваец предстоящим летом в качестве свободного агента переберется в миланский клуб. Отмечается, что Годин подпишет с "нерадзурри" трехлетний контракт.

Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и три ассиста в 33 играх.

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