Годин стал игроком "Интера"

Миланский "Интер" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Атлетико" Диего Година.

У 33-летнего футболиста вчера истёк контракт с "матрасниками", поэтому он присоединился к "нерадзурри" на правах свободного агента.

Уругвайский центрбек заключил с итальянским клубом соглашение до лета 2022 года.

Годин выступал за "Атлетико" с 2010 года, сыграл 389 матчей и забил 27 голов.

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