Годин стал первым в истории сборной Уругвая по числу матчей

Сегодня, 25 марта, проходит матч Кубка Китая между сборными Таиланда и Уругвая (1 тайм - 0:1).

В составе уругвайской команды выступает Диего Годин, который является капитаном команды. Для 33-летнего футболиста это 126 игра за Уругвай.

Таким образом, Годин обошел по этому показателю Макси Перейру (125) и стал первым в истории по числу матчей за национальную команду. На третьей позиции расположился Диего Форлана (112).

Годин в нынешнем сезоне участвовал в 21 матче за "Атлетико", отметившись 2 голами.

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