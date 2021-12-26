Годин точно покинет "Кальяри"

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Годин точно покинет "Кальяри" Фото инстаграм Диего Година

Защитник "Кальяри" Диего Годин принял решение покинуть клуб.

"Диего Годин получил три разных предложения и покинет "Кальяри" в ближайшие несколько дней. Уругвайский центральный защитник в ближайшее время примет решение о наилучшем решении для своего будущего.

"Кальяри" заменит Година, подписав Маттео Ловато на правах аренды из "Аталанты" - соглашение достигнуто", - сообщил журналист Фабрицио Романо.

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