Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин вернулся в строй, восстановившись после травмы челюсти, сообщает Marca.

По сведениям издания, 31-летний уругваец уже тренируется в общей группе "матрасников".

Впрочем, пока неизвестно, сыграет ли Годин с "Копенгагеном" в матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 15 февраля в Дании.

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