Годин выбирает между двумя клубами АПЛ

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Годин выбирает между двумя клубами АПЛ

Защитник "Интера" Диего Годин решил покинуть клуб ближайшим летом.

Как сообщает Football Italia, 34-летний уругваец планирует перебраться в Англию, где выбирает между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

Напомним, что "Интер" подписал Година летом 2019 года. Его контракт с клубом истекает в 2022 году, а трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Година одна голевая передача в 25 матчах.

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