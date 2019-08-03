Годин выбыл из строя на неопределённый срок

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Годин выбыл из строя на неопределённый срок

Миланский "Интер" потерял из-за травмы центрального защитника Диего Година, сообщает официальный твиттер клуба.

У 33-летнего футболиста диагностировано мышечное повреждение левого бедра.

Сроки восстановления звёздного уругвайца пока неизвестны. В ближайшее время он пройдёт углублённое медобследование.

Годин перешёл в "Интер" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до 2022 года.

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