Годин выбыл из строя на неопределённый срок
Миланский "Интер" потерял из-за травмы центрального защитника Диего Година, сообщает официальный твиттер клуба.
У 33-летнего футболиста диагностировано мышечное повреждение левого бедра.
Сроки восстановления звёздного уругвайца пока неизвестны. В ближайшее время он пройдёт углублённое медобследование.
Годин перешёл в "Интер" этим летом на правах свободного агента. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до 2022 года.
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