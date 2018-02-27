Годин высказался о переезде Карраско в Китай

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Годин высказался о переезде Карраско в Китай

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин высказался по поводу трансфера полузащитника Янника Феррейры Карраско в китайский "Далянь Ифан".

"К решениям игроков перебраться в Китай следует относиться с полным уважением. И я не знаю, что бы делал сам, если бы получил такое же предложение, как Карраско. Меня в своё время хотел подисать "Манчестер Сити", но я по-другому расставил свои приоритеты" - приводит слова Година Marca.

Напомним, что "Далянь Ифан" купил Карраско за 30 миллионов евро.

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