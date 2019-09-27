Годин высказался о предстоящем матче против "Барселоны"
Защитник "Интера" Диего Годин поделился ожиданиями от матча с "Барселоной" в рамках Лиги Чемпионов.
"Я много раз был на "Камп Ноу" и знаю насколько это опасный соперник. Думаю Месси вернется к этому времени и они будут в лучшей форме.
Играть против Гризманна? Такое уже было на мундиале. Я буду выполнять свою работу, а после матча мы обнимемся", - приводит слова Година Marca.
Напомним, что Годин знаком с Гризманном по совместным выступлениям за "Атлетико". Уругваец защищал цвета "матрасников" с 2010 по 2019 год.
Поединок между "Барселоной" и "Интером" состоится 2 октября.
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