Годовой бюджет "Барселоны" станет рекордным
Правление "Барселоны" в скором времени опубликует проект годового бюджета на ассамблее членов клуба.
Ожидается, что он составит 897 миллионов евро, что станет рекордом для сине-гранатовых.
Проект утвердят во время собрания ассамблеи, которое пройдет 21-22 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
|14
|Бетис
|3
|3
|15
|Эйбар
|3
|3
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|17
|Эспаньол
|3
|1
|18
|Малага
|2
|0
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0