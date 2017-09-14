Годовой бюджет "Барселоны" станет рекордным

Правление "Барселоны" в скором времени опубликует проект годового бюджета на ассамблее членов клуба.

Ожидается, что он составит 897 миллионов евро, что станет рекордом для сине-гранатовых.

Проект утвердят во время собрания ассамблеи, которое пройдет 21-22 октября.

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