Годзюр признан лучшим игроком "Урала" в ноябре и декабре



Вратарь "Урала" Ярослав Годзюр стал лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и опередил Дениса Кулакова и Грегора Балажица.

Стоит отметить, что Годзюр ранее уже получал подобную награду в июле и сентября.

В ноябре и декабре 32-летний Годзюр провел за "Урал" 5 матчей и пропустил 8 мячей.

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