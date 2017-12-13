Годзюр признан лучшим игроком "Урала" в ноябре и декабре

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Годзюр признан лучшим игроком "Урала" в ноябре и декабре
Вратарь "Урала" Ярослав Годзюр стал лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и опередил Дениса Кулакова и Грегора Балажица.

Стоит отметить, что Годзюр ранее уже получал подобную награду в июле и сентября.

В ноябре и декабре 32-летний Годзюр провел за "Урал" 5 матчей и пропустил 8 мячей.

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