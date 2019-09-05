Гогуа и Сантос включены в заявку ЦСКА на Лигу Европы

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Гогуа и Сантос включены в заявку ЦСКА на Лигу Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил заявку команды на групповой этап Лиги Европы.

В список попали новички армейцев - защитник Седрик Гогуа и полузащитник Лукас Сантос.

Вратари: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;

защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердор Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;

полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;

нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

В Лиге Европы ЦСКА сыграют в одной группе с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварошем".

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