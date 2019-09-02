Гогуа поделился впечатлениями от дебютного матча и гола в составе ЦСКА
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа рассказал, что думает о своем первом матче в составе московского клуба.
Вчера, 2 сентября, "армейцы" обыграли "Арсенал" (2:1). Новичок московского клуба отметился голом.
"Я был так рад забить в первом матче за ЦСКА! Однако это в прошлом. теперь нужно думать о следующей игре. Я себя хорошо чувствовал в команде. Меня отлично приняли - ребята, тренер. Они отличные парни!
Сколько голов рассчитываю забить в этом сезоне? Не могу сказать. Только Господь Бог это знает", - сказал Гогуа.
25-летний игрок выступал за "Тамбов" с 2019 года, провел за клуб пять матчей и забил два мяча. Ранее играл за "Африку Спорт", "Иссиа Вази", СИК, "Керхо 07", "Партизан", "Ригу", "Кайрат", "СКА-Хабаровск" и "Даугавпилс". Чемпион Кот-д'Ивуара, чемпион Финляндии, обладатель Кубка Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.
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|7
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|Локомотив Москва
|8
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|Зенит Санкт-Петербург
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|ЦСКА Москва
|7
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|Арсенал Тула
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|Урал
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|10
|10
|Уфа
|8
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|8
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|8
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