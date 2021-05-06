Гогуа примет участие в летних сборах ЦСКА

Фото: ФК "Тамбов"

Защитник Седрик Гогуа вернется в ЦСКА по окончании аренды.

Как сообщает "Матч ТВ", 26-летний ивуариец примет участие в летних сборах "армейцев".

Напомним, что с лета 2020 года Гогуа находится в аренде в "Роторе".

В этом сезоне Гогуа сыграл 20 матчей, однако результативными действиями не отметился.

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