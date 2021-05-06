Гогуа примет участие в летних сборах ЦСКА

Теги седрик гогуацска москваротор волгоград

Гогуа примет участие в летних сборах ЦСКАФото: ФК "Тамбов"

Защитник Седрик Гогуа вернется в ЦСКА по окончании аренды.

Как сообщает "Матч ТВ", 26-летний ивуариец примет участие в летних сборах "армейцев".

Напомним, что с лета 2020 года Гогуа находится в аренде в "Роторе".

В этом сезоне Гогуа сыграл 20 матчей, однако результативными действиями не отметился.

Читайте также: Заболотный близок к переходу в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от "Ромы"

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, несмотря на поражение от "Ромы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов