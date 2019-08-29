Гогуа стал игроком ЦСКА

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Гогуа стал игроком ЦСКА

Ивуарийский защитник "Тамбова" Седрик Гогуа перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 400 тысяч евро. Футболист подписал с армейским клубом долгосрочный контракт и будет выступать за него под 27-м номером.

25-летний Гогуа выступал за "Тамбов" с 2019 года, провел за клуб пять матчей и забил два мяча. Ранее играл за "Африку Спорт", "Иссиа Вази", СИК, "Керхо 07", "Партизан", "Ригу", "Кайрат", "СКА-Хабаровск" и "Даугавпилс". Чемпион Кот-д'Ивуара, чемпион Финляндии, обладатель Кубка Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

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