Гогуа в старте ЦСКА на матч 8-го тура РПЛ с "Арсеналом"

Тренерские штабы ЦСКА и "Арсенала" огласили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

Встреча начнется в 16:30 (мск).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Э. Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.

ЦСКА с 13 очками занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. У "Арсенала" такое же количество очков и 7 позиция.

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