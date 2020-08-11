Гогуа вошел в историю "Ротора"

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Гогуа вошел в историю "Ротора"

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа вышел в старте "Ротора" на матч 1-го тура РПЛ с "Зенитом".

Таким образом, 26-летний футболист стал первым игроком из дальнего зарубежья, который вышел на поле в составе волгоградского клуба в высшем дивизионе.

Отметим, с 1992 по 2004 год сине-голубые обходились исключительно силами игроков из республик бывшего СССР.

За "Ротор" играл 81 россиянин, 7 украинцев, три футболиста из Казахстана, по два - из Белоруссии и Узбекистана, по одному - из Таджикистана и Эстонии. 

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