Гол 17-летнего хавбека "Ростова" в ворота "Сочи" стал лучшим в РПЛ по итогам июня

17-летний полузащитник "Ростова" Роман Романов получит индивидуальную награду за лучший гол в РПЛ по итогам июня.

Взятие ворот "Сочи" в исполнении юного футболиста победило в голосовании, которое проводилось среди болельщиков и экспертов.

Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!



За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/mSZdlwEMNw — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

Романов забил единственный мяч "Ростова" в скандальном матче против южан (1:10) и с тех пор больше на поле не появлялся.

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