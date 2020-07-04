Гол 17-летнего хавбека "Ростова" в ворота "Сочи" стал лучшим в РПЛ по итогам июня

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Гол 17-летнего хавбека "Ростова" в ворота "Сочи" стал лучшим в РПЛ по итогам июня

17-летний полузащитник "Ростова" Роман Романов получит индивидуальную награду за лучший гол в РПЛ по итогам июня.

Взятие ворот "Сочи" в исполнении юного футболиста победило в голосовании, которое проводилось среди болельщиков и экспертов.

Романов забил единственный мяч "Ростова" в скандальном матче против южан (1:10) и с тех пор больше на поле не появлялся.

Не пропустите: РПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне. | http://soccernews.ru
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