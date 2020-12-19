Гол 37-летнего Квальяреллы помог "Сампдории" победить "Кротоне"

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Гол 37-летнего Квальяреллы помог "Сампдории" победить "Кротоне"

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на своем поле обыграла "Кротоне" со счетом 3:1. Победу генуэзскому клубу принесли голы Миккеля Дамсгора, Якуба Янкто и Фабио Квальяреллы. В составе гостей отличился Симеоне Нванкво.

"Сампдория", набрав 17 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Кротоне" с 6 очками осталась на последнем, 20-м месте.

"Сампдория" – "Кротоне" - 3:1 (2:1)
Голы: Дамсгор, 26 - 1:0, Янкто, 36 - 2:0, Нванкво, 45 (с пенальти) - 2:1, Квальярелла, 65 - 3:1

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Феррари (Торсбю, 8), Тонелли, Колли, Дамсгор, Янкто, Экдаль, Адриен Силва, Верре (Рамирес, 61), ла Гумина (Куальярелла, 60).

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