Гол 40-летнего Писарро спас "Вердер" от поражения от "Герты"

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Гол 40-летнего Писарро спас "Вердер" от поражения от "Герты"

В матче 22-го тура чемпионата Германии "Герта" и "Вердер" разошлись результативной ничьей.

Писарро помог "Вердеру" уйти от поражения, забив гол на 6 добавленной минуте.

"Герта" - "Вердер" - 1:1 (1:0).

Голы: Зельке, 25 - 1:0, Писарро, 90+6 - 1:1.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига (Шельбред, 57), Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Дарида, 90), Груич, Калу (Клюнтер, 81), Зельке.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде (Мевальд, 75), Классен, М. Эггештайн, Крузе, Й. Эггештайн (Писарро, 61), Рашица (Саджент, 75).

Отметим, что Писарро стал самым возрастным автором гола в бундеслиге. 

"Вердер", имея в активе 31 очко, занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 32 баллами расположился на 32 баллами. 

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