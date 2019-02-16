Гол 40-летнего Писарро спас "Вердер" от поражения от "Герты"
В матче 22-го тура чемпионата Германии "Герта" и "Вердер" разошлись результативной ничьей.
Писарро помог "Вердеру" уйти от поражения, забив гол на 6 добавленной минуте.
"Герта" - "Вердер" - 1:1 (1:0).
Голы: Зельке, 25 - 1:0, Писарро, 90+6 - 1:1.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига (Шельбред, 57), Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Дарида, 90), Груич, Калу (Клюнтер, 81), Зельке.
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде (Мевальд, 75), Классен, М. Эггештайн, Крузе, Й. Эггештайн (Писарро, 61), Рашица (Саджент, 75).
Отметим, что Писарро стал самым возрастным автором гола в бундеслиге.
"Вердер", имея в активе 31 очко, занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 32 баллами расположился на 32 баллами.
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|Команда
|М
|О
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|21
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|2
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|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|22
|35
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Хоффенхайм
|22
|33
|8
|Байер Леверкузен
|21
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
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|Штутгарт
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|Ганновер 96
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