Гол Адебайора не помог "Истанбулу" победить "Генчлербирлиги" и вернуться на первое место

В рамках 23-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле добился лишь ничьей в матче с "Генчлербирлиги". Из-за этой осечки стамбульская команда не сумела вернуться на первое место в турнирной таблице первенства, оставив впереди себя "Галатасарай".

"Истанбул" – "Генчлербирлиги" - 1:1

Голы: Адебайор, 28 - 1:0, Халили, 50 - 1:1.

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