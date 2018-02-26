Гол Адебайора не помог "Истанбулу" победить "Генчлербирлиги" и вернуться на первое место

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Гол Адебайора не помог "Истанбулу" победить "Генчлербирлиги" и вернуться на первое место

В рамках 23-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле добился лишь ничьей в матче с "Генчлербирлиги". Из-за этой осечки стамбульская команда не сумела вернуться на первое место в турнирной таблице первенства, оставив впереди себя "Галатасарай".

"Истанбул" – "Генчлербирлиги" - 1:1

Голы: Адебайор, 28 - 1:0, Халили, 50 - 1:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 23 47
2 Истанбул ББ 23 47
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 23 44
5 Кайсериспор 23 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Гёзтепе АС Измир 23 36
8 Сивасспор 23 34
9 Малатия Беледийеспор 23 31
10 Акхисар Беледийе ГС 23 30
11 Касимпаса 23 29
12 Бурсаспор 23 27
13 Генчлербирлиги 23 26
14 Антальяспор 23 25
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 23 20
18 Карабюкспор 23 12
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