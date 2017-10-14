Гол Алексея Березуцкого принес ЦСКА выездную победу над "Краснодаром"

В центральном матче 13-го тура российской Премьер-лиги встречались "Краснодар" и московский ЦСКА. Перед очным сражением команды имели одинаковое количество очков и делили 3-4 места в турнирной таблице. Победа выводила любого из соперников на чистое третье место.

В последних матчах обе команды не лучшим образом действовали в атакующей линии. Словно спеша исправиться в этом компоненте, игроки обеих команд активно начали встречу. Хозяева немного превосходили соперника по владению мячом. Однако первый опасный момент создали гости. Витиньо получил мяч на подступах к штрафной площади "Краснодара" и сыграл вперед на Оланаре, тот быстро сориентировался и нанес мощнейший удар по воротам, однако мяч просвистел над перекладиной.

Тем не менее "горожане" продолжали атаковать и на 21-й минуте впервые потревожили Акинфеева. Перейра разыграл "корнер", после чего мяч попал к Ристичу. Серб плотно выстрелил в ближний угол, но Игорь Акинфеев справился, отбив этот мяч ногой.

После середины тайма игра выровнялась и "армейцы" даже позволили себе поиграть первым номером. В этот отрезок отличный шанс открыть счет выпал Витиньо. Это Натхо из центра сделал шикарный заброс в штрафную на бразильца, но Витиньо пробил по воротам чуть неточно.

А в одной из следующих атак должны были забивать уже хозяева поля. После мягкого заброса из центральной зоны Смолов в одно касание сыграл на Клаэссона, а шведский полузащитник с отскоком от газона выстрелил точно в угол, но Игорь Акинфеев в эффектном прыжке отбил мяч на угловой.

По такой игре команды явно заслуживали того, чтобы мяч однажды пересек линию ворот. Это случилось на 38-й минуте. Фернандес на правом фланге разыграл мяч с Милановым, после чего навесил в штрафную. Подача защитника сборной России оказалась слишком высокой для Витиньо, но зато набежавший Алексей Березуцкий в одно касание мощно выстрелил по воротам. И тут случился рикошет, в результате которого мяч попал в штангу, а потом буквально заполз за линию ворот – 0:1.

Гол "армейцы", безусловно, заслужили, но и "Краснодар" в тайме мог рассчитывать на большее. Однако на перерыв команды ушли с преимуществом гостей.

А в дебюте второй половины матча соперники выдали просто фейерверк опасных атак, после которых сфера неоднократно могла влетать в ворота. Сначала после розыгрыша углового эффектно бил через себя Оланаре – мяч полетел над перекладиной. Тут же обязаны были забивать уже "быки". Жоаозиньо с правого фланга навесил в штрафную, мяч из борьбы отскочил на Клаэссона, который с нескольких метров без всякого сопротивления выстрелил в ближний угол, но умудрился не попасть в створ. Через пару минут Смолов промчался к воротам ЦСКА и выстрелил с линии штрафной – Акинфеев оказался на месте. А на 55-й минуте сумасшедшую по ритму десятиминутку опасным ударом из-за штрафной завершил Витиньо – мяч просвистел в сантиметрах от штанги.

После этого игровое преимущество медленно переходило к игрокам "Краснодара". Оба тренера воспользовались своеобразной паузой в игре и внесли коррективы несколькими заменами. Финальный штурм "быков" начался примерно за 15 минут до финального свистка. В одной из атак краснодарцев мяч предположительно угодил в руку Игнашевичу. Вся команда Игоря Шалимова требовала от арбитра назначить пенальти, но тот остался непреклонным. А на 78-й минуте второй супершанс в матче выпал Клаэссону. Никто не мешал ему расстреливать ворота "армейцев" по центру, но швед умудрился запустить мяч над перекладиной.

Еще один убойный момент случился у хозяев поля после быстрой атаки. Клаэссон протащил мяч через полполя, ворвался в штрафную "армейцев" и вывел на ударную позицию Перейру. Уругваец выстрелил на исполнение, но Акинфеев спас свою команду. И почти сразу же москвичи организовали ответный выпад, на острие которого был Витиньо. Но в этом случае мяч из выгодной позиции полетел мимо ворот. Последний шанс отыграться имел у "Краснодара" Вандерсон. Бразилец наносил классный удар с лини штрафной, но мяч не захотел лететь в створ.

ЦСКА выстоял победу и благодаря трем очкам поднимается на чистое третье место. Для "быков" же это поражение стало в чемпионате третьим кряду.

"Краснодар" – ЦСКА – 0:1

Гол: А.Березуцкий, 38.

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Грицаенко, Гранквист, Петров, Ристич (Жоаозиньо, 46), Газинский, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Игнашевич, А.Березуцкий, Набабкин, Кучаев (Хосонов, 73), Натхо, Миланов, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо (Гордюшенко, 89).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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