Гол Алексея Миранчука помог "Аталанте" победить в стартовом матче Лиги Чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе D "Аталанта" на выезде разгромила "Мидтьюлланд" со счетом 4:0.

Победу итальянскому клубу принесли голы Дувана Сапаты, Алехандро Гомеса, Луиса Муриэля и Алексея Миранчука.

"Мидтьюлланд" Дания - "Аталанта" Италия - 0:4 (0:3)

Голы: Сапата, 26 - 0:1, Гомес, 36 - 0:2, Муриэль, 42 - 0:3, Миранчук, 89 - 0:4

"Мидтьюлланд": Хансен, Паулиньо Силва, Святченко, Андерссон, Шольц, Систо, Мабил (Вибе, 76), Оньека, Дрейер, Каюсте (Мадсен, 76), Каба (Эвандер, 60).

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс, Гимшити, Ромеро, Хатебур, Фройлер, де Рон, Гомес (Пашалич, 68), Толои, Сапата (Миранчук, 80), Муриэль (Иличич, 68).

Не пропустите: "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде. | http://soccernews.ru