Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Анжи"

Лидер РФПЛ московский "Локомотив" после серии матчей против конкурентов отправился в гости к махачкалинскому "Анжи", который совсем недавно замыкал турнирную таблицу. Несколько удачных игр, в том числе против "Спартака" и "Зенита", позволили команде Скрипченко переместиться в зону стыковых матчей, теперь же им предстояло дать бой "железнодорожникам".

Начало встречи осталось за игроками "Анжи", хозяева провели несколько атак, одна из которых завершилась выстрелом в перекладину от Пружникова, который откликнулся на навес с углового. "Локомотив" стартовые минуты действовал пассивно, очнувшись лишь к 20 минуте, несколько набегов на ворота "Анжи" завершились фолами в атаке, также неточно пробивал Алексей Миранчук. В целом игра опасными моментами не радовали, за целый тайм обе команды лишь по два раза ударили по воротам, в створ и вовсе полетел только один выстрел, он же и стал голевым. Фернандеш отпасовал на Атнона Миранчука, тот ворвался во вратарскую, затем отпасовал в центр на Алексея, бить сразу было не удобно, но все же игрок "Локомотива" обработал мяч, а затем отправил его в левый угол ворот.

Во втором тайме "Анжи" попытался сравнять счет, но все же скорость игры была довольно размеренной, поэтому игроки "Локомотива" достаточно легко справлялись с атакующими порывами футболистов махачкалинского клуба. "Железнодорожники" старались не забывать и об атаке, Коломейцев пробил выше ворот, несколько интересных прострелов было от Денисова.

Близилась концовка, это побудило Скрипенко усилить атаку, Семин же бросил все силы в оборону, стараясь как насытить защитные редуты, так и потянуть время. На последних минутах "Локомотив" прижался к воротам, "Анжи" побежал в атаку, но моментов толком не создал. Самаржич пробивал мимо, Прудников – прямо во вратаря, в целом же проблем у Коченкова не было. На последних минутах на стандарт прибегал даже Лория, но спасти матч хозяевам поля не удалось.

"Анжи" - "Локомотив" 0:1

Гол: Ал. Миранчук, 43 – 1:0.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 63), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 73), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88).

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 90), Рыбусь (Баринов, 58), Фернандеш.

Вячеслав Горбачев

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