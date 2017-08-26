Гол Алексея Миранчука принёс "Локомотиву" победу над "Уралом"

В рамках восьмого тура чемпионата России московский "Локомотив" на своём поле обыграл "Урал" со счётом 2:1. Примечательно, что все три гола в этом матче забили игроки столичной команды. Открыть счёт удалось Джефферсону Фарфану, затем вратарь "железнодорожников" Гильерме записал в свой пассив автогол, а точку в игре поставил результативный удар Алексея Миранчука.

"Локомотив" – "Урал" - 2:1

Голы: Фарфан, 21 - 1:0, Гильерме, 32 (автогол) - 1:1, Миранчук, 56 - 2:1.

"Локомотив": Гильерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Ан. Миранчук (Ротенберг, 90), Рыбус, Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 80).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Емельянов, Бавин (Майега, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Бикфалви (Евсеев, 59), Димитров, Ильин.

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