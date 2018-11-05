Гол Алессио Романьоли принес победу "Милану" над "Удинезе"
"Милан" в гостевом матче 11-го тура итальянской Серии А обыграл "Удинезе". На 97-й минуте гол Алессио Романьоли привел гостей к победе.
"Удинезе" - "Милан" - 0:1.
Гол: Алессио Романьоли, 97 - 0:1.
"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Найтинк, 84), Опоку, Мандрагора, Фофана, де Пауль (Д`Алессандро, 90+2), Пуссетто (Балич, 84), Лазанья.
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Романьоли, Лаксальт (Борини, 73), Бакайоко, Кессье, Игуаин (Самуэль Кастильехо, 35), Сусо, Кутроне.
"Милан" набрал 21 очко и расположился на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" - на 16-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|31
|2
|Интер Милан
|11
|25
|3
|Наполи
|11
|25
|4
|Милан
|11
|21
|5
|Лацио
|11
|21
|6
|Сассуоло
|11
|18
|7
|Торино
|11
|17
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Рома
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Сампдория
|11
|15
|12
|Парма
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|14
|14
|Кальяри
|11
|13
|15
|СПАЛ
|11
|12
|16
|Удинезе
|11
|9
|17
|Болонья
|11
|9
|18
|Эмполи
|11
|6
|19
|Фрозиноне
|11
|6
|20
|Кьево
|11
|-1