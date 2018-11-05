Гол Алессио Романьоли принес победу "Милану" над "Удинезе"

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Гол Алессио Романьоли принес победу "Милану" над "Удинезе"

"Милан" в гостевом матче 11-го тура итальянской Серии А обыграл "Удинезе". На 97-й минуте гол Алессио Романьоли привел гостей к победе.

"Удинезе" - "Милан" - 0:1.

Гол: Алессио Романьоли, 97 - 0:1.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Найтинк, 84), Опоку, Мандрагора, Фофана, де Пауль (Д`Алессандро, 90+2), Пуссетто (Балич, 84), Лазанья.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Романьоли, Лаксальт (Борини, 73), Бакайоко, Кессье, Игуаин (Самуэль Кастильехо, 35), Сусо, Кутроне.

"Милан" набрал 21 очко и расположился на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" - на 16-м.

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