Гол Альвареса принес "Арсеналу" победу над "Тулой"

В матче 5-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил испанский защитник "канониров" Виктор Альварес.

Благодаря победе "Арсенал" вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. "Уфа" осталась на в зоне переходных матчей на 13-м месте, имея в активе четыре очка.

"Арсенал" Тула – "Уфа" - 1:0 (1:0)

Гол: Альварес, 28 - 1:0

"Арсенал": Левашов, Беляев, Альварес, Григалава, Комбаров, Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Ломовицкий (Ткачев, 68), Луценко.

"Уфа": Беленов, Неделчару, Пуцко (Бизяк, 87), Табидзе, Сухов, Алиев, Карп, Фомин, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбоун (Гиоргобиани, 60).

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