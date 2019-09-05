Гол Ананидзе помог Грузии избежать поражения в матче с Южной Кореей

Теги спартак москвагрузияджано ананидзеюжная корея

Гол Ананидзе помог Грузии избежать поражения в матче с Южной Кореей

Сборная Грузии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Южной Кореи. Один из голов в составе грузинской сборной забил полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе.

Южная Корея - Грузия - 2:2 (0:1)
Голы: Ананидзе, 40 - 0:1, Хван, 47 - 1:1, Хван, 85 - 1:2, Квилитая, 90 - 2:2

Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Кашия, Табидзе, Харабадзе, Абурджания (Гвилия, 57), Китеишвили (Даушвили, 71), Ананидзе (Папунашвили, 57), Вако (Канкава, 80), Давиташвили (Лобджанидзе, 73), Окриашвили (Квилитая, 57).

Не пропустите: Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду

Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов