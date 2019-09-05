Гол Ананидзе помог Грузии избежать поражения в матче с Южной Кореей

Сборная Грузии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Южной Кореи. Один из голов в составе грузинской сборной забил полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе.

Южная Корея - Грузия - 2:2 (0:1)

Голы: Ананидзе, 40 - 0:1, Хван, 47 - 1:1, Хван, 85 - 1:2, Квилитая, 90 - 2:2

Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Кашия, Табидзе, Харабадзе, Абурджания (Гвилия, 57), Китеишвили (Даушвили, 71), Ананидзе (Папунашвили, 57), Вако (Канкава, 80), Давиташвили (Лобджанидзе, 73), Окриашвили (Квилитая, 57).

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