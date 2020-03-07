Гол арендованного у "Реала" игрока принёс "Мальорке" гостевую победу над "Эйбаром"

В рамках 27-го тура Примеры "Мальорка" на выезде обыграла "Эйбар" со счётом 2:1.

Победный гол в активе полузащитника Такефусы Кубо, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

"Эйбар" – "Мальорка" - 1:2

Голы: Дани Родригес, 42 - 0:1, Кубо, 78 - 0:2, Бигас, 90 - 1:2.

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Арбилья, Леон (Де Бласис, 57), Диоп (Экспосито, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Орельяна, Энрик, Шарлес.

"Мальорка": Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Седлар, Кубо (Ки Сон Ен, 82), Посо, Баба, Дани Родригес, Эрнандес (Чаваррия, 85), Будимир (Лаго Джуниор, 72).

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