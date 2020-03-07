Гол арендованного у "Реала" игрока принёс "Мальорке" гостевую победу над "Эйбаром"
В рамках 27-го тура Примеры "Мальорка" на выезде обыграла "Эйбар" со счётом 2:1.
Победный гол в активе полузащитника Такефусы Кубо, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".
"Эйбар" – "Мальорка" - 1:2
Голы: Дани Родригес, 42 - 0:1, Кубо, 78 - 0:2, Бигас, 90 - 1:2.
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Арбилья, Леон (Де Бласис, 57), Диоп (Экспосито, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Орельяна, Энрик, Шарлес.
"Мальорка": Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Седлар, Кубо (Ки Сон Ен, 82), Посо, Баба, Дани Родригес, Эрнандес (Чаваррия, 85), Будимир (Лаго Джуниор, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14