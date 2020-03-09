Гол Ари помог "Краснодару" обыграть "Спартак" в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России.

В составе "быков" победный гол забил форвард Ари, реализовав пенальти.

"Спартак" - "Краснодар" - 0:1

Голы: Ари, 71 (пенальти) - 0:1

"Спартак": Максименко, Джикия, Ещенко (Тил, 58), Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Жиго (Мирзов, 82), Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

"Краснодар": Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Черников (Сулейманов, 59), Панталеао, Фернандеш (Фьолусон, 90), Ольссон, Вандерсон, Ари (Уткин, 90), Берг.

Благодаря этой победе "Краснодар" обогнал "Локомотив" и "Ростов" и занял 2 место в турнирной таблице. "Спартак" располагается на 10 строчке.

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