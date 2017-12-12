Гол Аршавина занял второе место в списке лучших мячей чемпионата Казахстана-2017

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Гол Аршавина занял второе место в списке лучших мячей чемпионата Казахстана-2017
Профессиональная футбольная лига Казахстана определила лучшие голы сезона-2017. 

Стоит отметить, что второе место занял гол российского форварда "Кайрата" Андрея Аршавина в матче с "Астаной" (3:0).

Видео: Лучшие голы чемпионата Казахстана.

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2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
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14 Борнмут 16 16
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