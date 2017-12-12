Гол Аршавина занял второе место в списке лучших мячей чемпионата Казахстана-2017



Профессиональная футбольная лига Казахстана определила лучшие голы сезона-2017.

Стоит отметить, что второе место занял гол российского форварда "Кайрата" Андрея Аршавина в матче с "Астаной" (3:0).

Видео: Лучшие голы чемпионата Казахстана.

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