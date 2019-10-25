Гол + ассист Ибрагимовича не помогли "Гэлакси" избежать поражения в дерби с "Лос-Анджелесом"

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Гол + ассист Ибрагимовича не помогли "Гэлакси" избежать поражения в дерби с "Лос-Анджелесом"

В первом полуфинальном матче плей-офф Западной конференции МЛС "Лос-Анджелес" дома одержал яркую победу над "Лос-Анджелес Гэлакси".

Дерби завершилось со счётом 5:3 в пользу хозяев поля. Героями встречи ожидаемо стали Карлос Вела (дубль+ассист) и Златан Ибрагимович (гол+результативная передача).

"Лос-Анджелес" - "Лос-Анджелес Гэлакси" - 5:3

Голы: Вела, 16 - 1:0; Вела, 40 - 2:0; Павон, 41 - 2:1; Ибрагимович, 55 - 2:2; Росси, 66 - 3:2; Диоманде, 68 - 4:2; Фельтшер, 77 - 4:3; Диоманде, 80 - 5:3.

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