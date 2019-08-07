Гол Азара принес победу "Реалу" над чемпионом Австрии

1 Теги реал мадридред булл зальцбург

Гол Азара принес победу "Реалу" над чемпионом Австрии

Мадридский "Реал" в товарищеском матче обыграл австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:0. Победу королевскому клубу принес новичок команды бельгийский нападающий Эден Азар, который отличился в середине первого тайма.

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Реал" Мадрид, Испания - 0:1 (0:1)
Гол: Азар, 19 - 0:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Одриосола, 76), Варан, Милитао (Начо, 46), Марсело, Иско (Васкес, 76), Кроос, Азар (Йович, 62), Каземиро (Вальверде, 46), Рамос, Бензема (Винисиус Жуниор, 76).

Не пропустите: Азар забил первый гол в составе "Реала". | http://soccernews.ru
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