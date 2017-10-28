Гол Азара приносит "Челси" выездную победу над "Борнмутом"
Лондонский "Челси" в очередном туре английской Премьер-Лиги отправился на выезд в Борнмут, где ему противостояла одноименная команда, очень плохо стартовавшая в новом сезоне. Никаких сюрпризов касательно стартового состава гостей не было, герой прошлого матча Батшуайи остался в запасе, Мората привычно занял место центрального нападающего.
"Аристократы" начали с позиции силы, завладев инициативой и пытаясь найти обострение у чужих ворот при каждой удобной возможности. Хозяева постепенно стали выравнивать игру относительно показателя владения мячом, но опасных моментов ни у одних ворот не возникало. Лишь ближе к середине тайма "Челси" просто обязан был открывать счет: Бегович неудачно разыграл мяч от своих ворот, тот достался Азару, а бельгиец отправил на свидание с голкипером Морату, Альваро бил в открытый ближний угол, но не попал в створ.
Чем ближе был перерыв, тем больше увеличивали свое давление лондонцы, особенно активничала связка Азара и Мораты, но забить "Челси" никак не удавалось. За 10 минут до свистка Мората, получив перед штрафной мяч, ушел от защитников и неплохо выстрелил по воротам Беговича, но последний выручил свою команду. А уже в самой защитники "Борнмута" помешали Фабрегасу открыть счет.
Практически в дебюте второго тайма "Челси" добился своего: Мората подхватил мяч в центре поля, накрутил одного за другим нескольких защитников и отдал на левый фланг Азару, который убежал от упавшего защитника, сблизился с Беговичем и пробил в ближний угол – 0:1. "Борнмут" ответил лишь через 6 минут опасным ударом Айба из-за пределов штрафной, но мяч с рикошетом от Рюдигера полетел выше ворот.
Хозяева поняли, что терять им нечего, и смело шли вперед, пустившись в игру на встречных курсах с "Челси". В одной из атак Педро выкатил сферу под удар Азару в пределах штрафной, но бельгиец в створ не попал. Ближе к концовке обе команды заметно подустали, Конте освежил свои линии выходом Баштуайи, Дринкуотера и Виллиана, но все равно было заметно желание, в первую очередь, удержать счет. Футболисты "Борнмута" из последних сил старались вырвать ничью, но "Челси" грамотно оборонялся и свел матч к заслуженной победе.
"Борнмут" – "Челси" – 0:1
Голы: Азар, 51 – 0:1,
"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Серман, Кук, Станислас (Пью, 62), Смит, Дефо (Айб, 46), Афобе (Уилсон, 74).
"Челси": Куртуа, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Педро (Дринкуотер, 78), Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Бакайоко, Дзаппакоста, Мората (Баштуайи, 78).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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