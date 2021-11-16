Гол Азмуна помог Ирану одержать важную победу в отборе ЧМ-2022
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирана на выезде разгромила команду Сирии со счетом 3:0.
Победу иранцам принесли голы Сердара Азмуна, который выступает за "Зенит", а также Эхсана Хаджсафи и Али Голизадеха.
Иран, набрав 16 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы А. Сирия с двумя очками осталась на последней, шестой позиции.
Сирия — Иран — 0:3 (0:2)
Голы: Азмун, 33 - 0:1, Хаджсафи, 42 - 0:2, Голизадеха, 89 - 0:3
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