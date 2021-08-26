Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА
Фото: твиттер "Зенита"
В рамках 6-го тура РПЛ "Зенит" минимально обыграл ЦСКА.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая "Сочи" на два очка. ЦСКА идет 6-м.
"Зенит" - ЦСКА 1:0
Гол: Азмун, 82 - 1:0
"Зенит": Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Азмун, Малком (Ерохин, 80), Клаудиньо (Дзюба, 64).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев (Ахметов, 59), Мухин (Гайч, 86), Заболотный (Яковлев, 76), Чалов (Влашич, 46), Эджуке (Зайнутдинов, 86).
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