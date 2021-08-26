Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА

Теги зенит санкт-петербургцска москва

Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКАФото: твиттер "Зенита"

В рамках 6-го тура РПЛ "Зенит" минимально обыграл ЦСКА.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая "Сочи" на два очка. ЦСКА идет 6-м.

"Зенит" - ЦСКА 1:0

Гол: Азмун, 82 - 1:0

"Зенит": Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90), Азмун, Малком (Ерохин, 80), Клаудиньо (Дзюба, 64).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев (Ахметов, 59), Мухин (Гайч, 86), Заболотный (Яковлев, 76), Чалов (Влашич, 46), Эджуке (Зайнутдинов, 86).

Читайте также: "Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ согласился на финальное предложение "Реала" по Мбаппе

ПСЖ согласился на финальное предложение "Реала" по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов