Гол Азмуна вывел Иран в 3-й этап квалификации ЧМ-2022

Теги зенит санкт-петербургирансердар азмун

Гол Азмуна вывел Иран в 3-й этап квалификации ЧМ-2022

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

В матче 10-го тура второго этапа азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирана обыграл национальную команду Ирака со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте игры забил нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Благодаря победе Иран занял первое место в группе С и завоевал путевку в третий этап квалификации ЧМ-2022. Также иранцы пробились в финальный турнир Кубка Азии 2023 года.

Иран - Ирак - 1:0 (1:0)
Гол: Азмун, 35 - 1:0

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