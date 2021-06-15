Гол Азмуна вывел Иран в 3-й этап квалификации ЧМ-2022
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
В матче 10-го тура второго этапа азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирана обыграл национальную команду Ирака со счетом 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте игры забил нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Благодаря победе Иран занял первое место в группе С и завоевал путевку в третий этап квалификации ЧМ-2022. Также иранцы пробились в финальный турнир Кубка Азии 2023 года.
Иран - Ирак - 1:0 (1:0)
Гол: Азмун, 35 - 1:0
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